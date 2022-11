OM: L’entraineur qui a le plus marqué Payet

Après être passé par quatre clubs en Ligue 1 et un en Premier League, Dimitri Payet a pu côtoyer différents entraineurs aux méthodes distinctes. Le Réunionnais a pu citer le plus marquant…

Alors qu’on aurait pu penser à Marcelo Bielsa comme entraineur marquant pour Payet, qui a su lui faire décoller sa carrière par la suite (transfert vers West Ham), le Réunionnais a pris tout le monde a contre pied. En effet, invité sur le plateau de TF1 pour la Coupe du Monde, le « Marseillais à vie » a cité Christophe Galtier, l’actuel coach du PSG et natif de Marseille. Les deux hommes se sont côtoyés à l’époque de Saint-Etienne :

« Le coach qui m’a le plus marqué c’est Christophe Galtier. Quand on était à Saint-Etienne, là où il nous a récupérés, on était dans une période difficile. Et c’est vrai qu’à la mi-temps quand on perdait, sans même monter dans les tours, il avait les mots justes. C’est surtout ça. » Dimitri Payet— Source: TF1 (26/11/22)

Adil Rami est toujours en activité même s’il a déjà débuté sa reconversion en tant que consultant. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille juge son ancien club à l’heure actuelle…

Et notamment la situation très particulière de Dimitri Payet.

« Payet est un joueur qui peut porter cette équipe. Mais aujourd’hui il a besoin d’enchaîner pour être bon. Oui, il doit se préparer physiquement, athlétiquement. Mais il faut le laisser même s’il n’est pas bon un ou deux matchs. Ça doit être la force de l’entraîneur de connaître Payet et de savoir que c’est quand il enchaîne qu’il est le meilleur. Avec la blessure d’Harit, malheureusement, Dim’ doit en profiter pour retrouver du temps de jeu. Dim’ à 100%, c’est le moteur de cette équipe, c’est le moteur de l’OM » Adil Rami – Source : La Provence