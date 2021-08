OM : Léonardo Balerdi connaît sa sanction !

Expulsé lors de la rencontre face aux Girondins de Bordeaux dimanche dernier, Léonardo Balerdi a été suspendu deux matches ferme par la commission de discipline de la LFP. Il manquera les prochains matchs face à Nice et Saint-Étienne.

Le couperet est tombé ce mercredi soir pour Léonardo Balerdi. Après avoir été expulsé en seconde période face aux Girondins de Bordeaux dimanche soir, le défenseur central argentin est fixé sur son sort. Il sera suspendu deux matches fermes. De ce fait, il manquera les oppositions face à Nice, le dimanche 22 août et face à Saint-Étienne, le samedi 28 août. Suite à sa suspension, Alvaro devrait donc retrouver sa place de titulaire dans l’axe de la défense.

🟥 Léonardo Balerdi 🇦🇷 écope de 2 matchs de suspension ferme suite à son carton rouge reçu face à Bordeaux. Il manquera #OGCNOM et #OMASSE. (Commission de discipline) #TeamOM pic.twitter.com/WBOSnc5UqR — MercatOM (@mercat_om) August 18, 2021

Balerdi a besoin d’expérience – Stéphane Sparagna

Dans notre épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct le 26 juillet dernier, notre invité Stéphane Sparagna s’est exprimé au sujet de la concurrence en défense. Selon l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi ne devrait pas être un titulaire indiscutable cette saison.

« Il commence à y avoir beaucoup de défenseurs centraux. Il n’y a que Luan Peres qui peut vraiment jouer à gauche de ce que j’ai compris. Ca laisserait Caleta-Car, Alvaro, Saliba… A l’instant T, même si je n’ai pas vu les matchs amicaux j’ai vu des extraits, des commentaires et les avis d’après-match mais Balerdi doit avoir un manque de confiance. Soit c’est ça, soit il est encore jeune et a besoin d’expérience, soit il n’est pas prêt. Même au club de l’OM ! Parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de pression donc est-ce qu’il est vraiment prêt? Je ne sais pas. Il lui faut peut-être plus de temps que les autres pour l’être. Saliba pourrait entrer à la place de Balerdi. Alvaro, il n’est peut-être pas au top de sa forme avec la pré-saison mais ça reste un joueur de caractère, expérimenté… Je pense que sortir Alvaro serait une erreur pour le début de saison. Même si physiquement, il n’est pas au top… Il faut le laisser sur le terrain. » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)