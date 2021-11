OM : « L’équipe ne fait plus peur aux adversaires »

L’Olympique de Marseille s’est heurté à Metz ce dimanche. Un match qui a terminé sur le score de 0-0 face à la lanterne rouge de Ligue 1. Un résultat qui n’est pas si mauvais que ça pour notre consultant Jean-Charles De Bono, au vu du scénario du match…

Ce lundi, Football Club de Marseille était en direct sur YouTube et Twitch pour évoquer la rencontre face au FC Metz qui a eu lieu ce dimanche à 13h. Notre consultant Jean-Charles De Bono a donné son ressenti sur la rencontre.

On a gagné un point– JCDB

« On a gagné un point et non pas perdu deux. L’OM n’est pas passé loin d’une défaite, le nul est mérité dans l’ensemble, c’est un très bon résultat pour l’OM. Marseille ne marque plus de buts, on ne retrouve l’équipe emballante du début de saison. Aujourd’hui on se met les mains sur la tête parce que les adversaires tergiversent devant les buts. Je ne vois l’OM progresser, faire peur aux petites équipes, l’équipe n’a pas le rendement qu’elle doit avoir. Il y a des joueurs en manque de confiance, qui ne jouent pas leurs postes. Il y a des choix en début de match que je trouve bizarre, c’est pas les bons joueurs qui ont débuté la rencontre. On donne confiance à l’adversaire, avec des énormes moments faibles qui mettent en confiance Metz. » JC De Bono— Source: FCM (08/11/21)

Peut-être physique pour certains mais surtout psychologique — Nico

Nicolas Filhol n’a pas apprécié le manque de mouvement autour du porteur de balle… Mais il pense savoir ce qui a fait que les Marseillais étaient aussi immobiles sur le terrain : une fatigue psychologique après l’enchaînement des matchs.

« Mis à part les supporters et ce bruit au stade, je me suis ennuyé comme pas possible. Je trouve que l’OM a été très constant en première mi-temps. Dans la nullité, ils ont été très constants. C’était une catastrophe ! A part la frappe de Payet sur la barre, l’OM s’est fait prendre en contre avec plusieurs occasions pour Metz. Il y avait zéro mouvement, ça ne bougeait pas ! Vu de la tribune de presse, ce qui était le plus énervant c’était le zéro mouvement ! Il y a quand même une excuse recevable par rapport à ça, mais qui n’excuse pas tout… C’est l’enchaînement des matchs ! L’OM a beaucoup enchaîné, a joué tous les trois jours… On a senti une certaine fatigue psychologique. Peut-être physique pour certains mais surtout psychologique. On sentait que les joueurs avaient beaucoup de mal à entrer dans ce match. D’ailleurs, si on regarde un peu, Lyon a pris une tannée face à Rennes dimanche soir. Mis à part Paris, les équipes qui ont joué en Coupe d’Europe ont eu du mal. Il y a eu de l’enchaînement et ça s’est senti. Rennes a joué une équipe d’un autre niveau en Conférence League et a pu faire tourner. C’est une réalité pour l’OM. Les joueurs n’étaient pas dedans, ça ne bougeait pas. C’était compliqué. Metz a bien joué le coup. Plein d’occasions. Antonetti en conférence de presse a même dit qu’il n’était pas content du résultat. Avec ce qu’il a proposé et mis en place, il méritait de gagner. Le match a un peu tourné quand il prenne le rouge. On se retrouve à 10 contre 11 pendant près de 40 min mais on attend quand même la 80e pour mettre un peu de folie dans ce match. C’est beaucoup trop tard ! » Nicolas Filhol – Source : FootballClubdeMarseille.fr (08/11/21)