OM : L’équipe type et l’effectif après mercato

Alors que le mercato estival a fermé ses portes hier soir, notre journaliste Nicolas Filhol fait le point sur l’effectif suite au mercato estival 2021 de l’OM. Pablo Longoria en a profité pour reconstruire la totalité de l’effectif olympien.

Le mercato estival a fermé ses portes hier soir à minuit. Durant ce mercato, il est difficile de dire que Pablo Longoria n’a pas rempli sa mission de reconstruire l’effectif olympien. En effet, après avoir perdu de nombreux joueurs (fin de contrat, retour de prêt) dont Florian Thauvin, Hiroki Sakai, Michael Cuisance, Yuto Nagatomo, Valère Germain, Saif-Eddine Khaoui… Pablo Longoria était contraint de leur trouver respectivement des remplaçants.

En effet, le président marseillais est parvenu à rapatrier de nombreux joueurs à moindre coût. Konrad de la Fuente, Gerson, Léonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Luan Peres, Pau Lopez, William Saliba, Mattéo Guendouzi, Pol Lirola, Pedro Ruiz et bientôt Amine Harit sont tous arrivés pour renforcer l’effectif olympien.

Dans notre dernier épisode de Débat FAQ, notre journaliste Nicolas Filhol a tenté d’établir l’équipe type de l’OM cette saison. Selon lui, Steve Mandanda, William Saliba, Boubacar Kamara, Luan Peres, Mattéo Guendouzi, Pape Gueye, Gerson, Pol Lirola, Dimitri Payet, Konrad de la Fuente et Arkadiusz Milik composeront l’équipe titulaire de l’OM cette saison. Toutefois, il met l’accent sur le fait qu’il manquerait un milieu de terrain et une doublure un peu plus expérimenté afin de remplacer Arkadiusz Milik pour que l’effectif olympien soit au complet. Reste à savoir ce que ça donnera sur le terrain d’ici là.

L’équipe type de l’OM



Mandanda (Lopez)



Saliba (Alvaro) Kamara (Balerdi) Peres (Caleta Car)



Guendouzi (Rongier) Gueye (Kamara) Gerson



Lirola (Under) Payet (Harit) Konrad (Luis Henrique / Amavi)

Milik (Dieng)

Ça va être des matchs très intéressants, des matchs très ouverts – Pablo Longoria

Un effectif intéressant et quasi complet qui aura la tâche de bien figurer dans un groupe relevé en Ligue Europa. Pablo Longoria avait tenu à rappeler que l’ambition de l’OM est de chercher à aller le plus loin possible. L’effectif olympien est prévenu.

« C’est un groupe équilibré, c’est un groupe compétitif avec de très belles ambiances dans les différents stades. Je considère qu’il y a quatre très bons coachs : Maurizio Sarri, Marko Nikolic, Fatih Terim et Jorge Sampaoli. Ça va être des matchs très intéressants, des matchs très ouverts, des matchs compétitifs. C’est un bon groupe avec des équipes habituées à jouer en Europe. C’est toujours l’ambition de l’OM, c’est le respect de notre histoire, de notre ambiance et de nos supporters. De toujours chercher à aller le plus loin possible dans toutes les compétitions qu’on doit jouer. On va voir de très bons matchs avec des équipes vraiment compétitives, des équipes amusantes avec de très bons joueurs. C’est vraiment une opportunité de pouvoir avoir nos supporters et notre stade Orange Vélodrome avec nous. » Pablo Longoria – Source : Interview RMC (27/08/2021)