OM : Les 2 bons plans mercato grecs de Mathieu Valbuena

Confiné en Grèce, l’ancien meneur de jeu de l’OM, Mathieu Valbuena était présent dans le dernier DFM sur FCMarseille. Le milieu offensif de l’Olympiakos nous a donné deux bons plans mercato de son équipe…

Nos journalistes ont l’habitude de vous proposer des bons plans mercato. Nous avons donc demandé à Mathieu Valbuena de se prêter au jeu. Ce dernier nous a proposé un latéral gauche et un milieu défensif de l’Olympiakos.

Konstantinos Tsimikas

Son profil :

Konstantinos Tsimikas est un latéral gauche de 23 ans. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2022 avec l’Olympiakos, sa cote Transfermarkt est de 4,5M€. Il a disputé 20 matches de Super League cette saison, 37 matches TCC.

Le plus pour l’OM

Jordan Amavi n’a plus de doublure depuis le départ mouvementé de Patrice Evra. Le recrutement d’un jeune latéral gauche est donc une obligation cet été. Tsimikas est en forte progression et vient de goûter aux joutes européennes.



Mady Camara

Son profil :

Mady Camara est un milieu défensif de 22 ans. Le guinéen droitier est sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Olympiakos, sa cote Transfermarkt est de 8M€. Il a disputé 22 matches de Super League cette saison, 39 matches TCC.

Le plus pour l’OM

Avec les départs possibles de Morgan Sanson et Kevin Strootman, l’OM devra remodeler son milieu de terrain cet été. Recruter un joueur plus jeune et en phase ascendante est donc une priorité. Camara a déjà joué en France à l’AC Ajaccio entre 2016 et 2018…