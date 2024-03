OM : Les 2 images (qui enflamme les réseaux sociaux) du duel psychologique lancé par Balerdi sur Sorloth !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est incliné 3-1 face à Villarreal jeudi soir. Une défaite qui permet tout de même au club olympien d’accéder au quarts de finale. Léonardo Balerdi a joué un gros duel face au géant norvégien Sorloth, il a tout fait pour tenter de déstabiliser son adversaire.

Si Sorloth a marqué un but contestable car le hors jeu écarté par la VAR est controversé, l’attaquant norvégien a eu du mal à s’imposer. Mis à part une grosse erreur en début de match sur un ballon en profondeur, Balerdi a plutôt bien contenu le géant de Villarreal. Un duel aussi psychologique…

Balerdi a déjà commencé à le toiser dans le couloir

Avant l’entrée sur la pelouse, dans le couloir les équipes de Villarreal et de Marseille étaient en attente. Leonardo Balerdi en a profité pour venir provoquer du regard l’attaquant de Villarreal, Sorloth. La vidéo de ce petit duel psychologique a fait beaucou réagir sur les réseaux sociaux. Balerdi regarde le grand attaquant norvégien avant de lui tourner le dos et se toucher les parties intimes et tout cela sous les yeux médusés de l’adversaire.

La petite tape derrière la tête

Dans le match, suite à un contrôle raté de l’attaquant de Villarreal, Balerdi se permet une petite tape derrière la tête l’air de dire, ce n’est pas facile.