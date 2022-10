OM : Les 3 incompréhensions de Beye avec les choix de Tudor !

Défaits 2-1 dans un match crucial pour pouvoir accéder aux huitièmes, les marseillais n’ont pas réussi à se surpasser pour pouvoir gagner mercredi soir contre Francfort. Avec un manque de réalisme effarant dans les trente derniers mètres, la formation olympienne ne parvient plus à gagner ses matchs et se trouve dans une très mauvais passe.

Toujours avec la même recette tactique, Tudor ne parvient plus à prendre l’ascendant sur les équipes adverses comme c’était le cas en début de saison. Son jeu ne fait plus aucun sens et beaucoup commencent à pointer son manque de prise d’initiatives ainsi que ses mauvais choix. Habib Beye, ancien joueur de l’OM, a livré son analyse du match dans le Canal Champions Club.

Veretout et Rongier ont le même profil, je me répète

« Je les ai trouvés complètement inoffensifs. J’ai une incompréhension, c’est de ne pas voir Payet rentrer dans un match comme celui-ci. Quand vous vous créez autant de situations dans les 30 derniers mètres de l’adversaire en seconde période… La dernière passe qu’il aurait fallu, la frappe, cette touche technique que personne n’a dans cette équipe. Je suis surpris de ne pas voir Payet rentrer. L’adversaire était fatigué et voulait procéder en contre. La patte technique de Payet aurait été essentielle. C’est dommage parce qu’ils ont été inoffensifs. Il y a aussi la sortie de Guendouzi, cela me questionne. Veretout et Rongier ont le même profil, je me répète. Les garder quand il faut égaliser… J’aurais descendu Guendouzi et mis plus de technique sur le front de l’attaque. » Habib Beye – source : Canal Champions Club – 26/10/2022

En effet, il va falloir que l’entraîneur croate change radicalement ses méthodes et remette son équipe dans le droit chemin pour ne pas provoquer une crise au club. Ancien entraîneur de l’OM, Rolland Courbis s’est lui aussi montré agacé par le choix d’Igor Tudor sur RMC Sport.

« Tudor peut très bien réussir une année à l’OM. Le problème est que je ne suis pas d’accord dans ce que l’on appelle réussir. On a pu voir qu’il a mis en place une organisation en 3-4-2-1 et qu’il n’en change pas. Quelle que soit la situation, les blessures, les expulsions ou autres évènements de jeu, Tudor reste avec trois arrières centraux. Il a fait l’exploit de mettre Nuno Tavares arrière central gauche. Il y a des évènements qui peuvent vous faire terminer avec deux centraux. Il n’y a aucun règlement qui l’interdit. On n’est pas obligé de finir avec trois centraux ». Rolland Courbis – RMC Sport – 26/10/2022

