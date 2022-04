OM : Les 3 points pris à REIMS grâce à un MAGNIFIQUE BUT de GERSON !

L’OM s’est imposé 0-1 face au Stade de Reims pour la 34e journée de Ligue 1 ! Voici notre debrief en replay avec Nicolas Filhol, Rayane Benmokrane et Adam Manseur !

Sampaoli après la rencontre

« Une rencontre difficile avec tous ces matchs qui se suivent. On a réussi à le gagner et on continue de grandir en tant qu’équipe. Derrière ça continue de gagner donc on ne peut pas se relâcher. Je pense qu’on a mérité ce résultat parce qu’on avait plus de contrôle et plus d’occasions. On sait que derrière nous ça pousse fort mais on doit déjà se projeter vers jeudi et le match de coupe d’Europe. » Jorge Sampaoli – Source : Prime Video (24/04/2022)

Mandanda sur l’importance des 3 points

« C’était important de gagner ce soir. On avait vu les résultats des autres donc on avait une pression supplémentaire mais on a été solides. on n’a pas fait un grand match avec pas mal d’erreurs techniques mais on a été solide et réaliste sur l’occasion qu’on a eu et on continue de gagner et ça c’est important. La concurrence ? Cette saison elle est comme elle est je prend les matchs qu’il y a à prendre quand je joue je donne le meilleur de moi-même et on profite comme ce soir quand on gagne dans la difficulté. Je connais ma situation de cette saison, il y a deux gardiens, le coach choisit. Je m’entraîne tous les jours pour être. performant quand on fait appel à moi. C’est sur que c’est pas simple mais en même temps on joue au foot, je suis dans un grand club, on est heureux d’être là, on fait une bonne saison. Il faut être prêt et on verra à la fin de la saison. Il faut bien garder à l’esprit que le plus important c’est l’équipe et le club. Personnellement c’est pas simple mais je mets le club et l’équipe au dessus de moi » Steve Mandanda – Source : Prime Video (24/04/2022)