OM : Les 4 adversaires potentiels en 3ème tour de qualification en LDC !

L’OM jouera dès le début du mois d’aout le 3ème tour de qualification de la Ligue des champions avant de potentiellement jouer le barrage à la fin du mois et espérer voir les poules de C1. Le tirage au sort se tiendra le 24 juillet.

Le sprint final de Ligue 1 a couté cher à l’OM. Si le RC Lens sera directement en poule de Ligue des champions, les olympiens vont devoir gagner 2 double confrontations pour atteindre les groupes. On sait quels sont leurs adversaires potentiels au 3ème tour de qualification dont le match aller se tiendra le 8 ou le 9 aout et le retour le 15.

Quatrième tête de série des équipes qualifiées dans la voie de la LDC, l’OM est certain d’éviter les trois premières, Glasgow Rangers, le PSV et Braga. Marseille pourrait tomber sur le Servette (Suisse), Genk (Belgique), Sturm Graz (Autriche), Dnipro (Ukraine), le Backa Topola… pic.twitter.com/DrOQ5279nM — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 16, 2023

Un été chargé en perspective

L’OM pourrait rencontrer le Backa Topola (Serbie), Sturm Graz (Autriche), deux équipes déjà qualifiées pour le 3ème tour, mais aussi les vainqueurs du 2ème tour qui se joueront entre Dniepro (Ukraine), le Servette (Suisse), Panathinaïkos (Grèce) et Genk (Belgique). Le tirage au sort de ce 3ème tour se tiendra le 24 juillet et on connaitra l’adversaire de l’OM une fois les matchs du 2ème tour joués.

A noter que dans cette phase de qualification l’OM est tête de série, tout comme Braga (Portugal), le PSV (Pays-Bas) et les Glasgow Rangers (Ecosse). Des équipes que les olympiens pourraient, en cas de victoire, retrouver en barrage fin aout ( matchs aller les 22/23 et matchs retour les 29/30). Les poules de la C1 sont encore loin donc et la saison marseillaise pourrait s’annoncer complexe avec des semaines chargées dès le mois d’août, surtout avec un entraineur juste arrivé.

Un mois d’août extrêmement chargé

Souvent qualifiée de cadeau empoisonnée, la troisième place de Ligue 1 offre à l’équipe qui y termine, un mois d’août infernal la saison suivante. L’OM ne déroge pas à la règle et disputera, le moins d’août prochain, sept matchs d’une importance capitale en seulement 20 jours :

8/9 août: 3ème tour aller de LDC

12 août: 1ère journée de L1

15 août: 3ème tour retour de LDC

19 août: 2ème journée de L1

22 août: barrage aller de LDC

26 août: 3ème journée de L1

29 août: barrage retour de LDC