OM : Les 5 gros thèmes de la conférence de presse de De Zerbi (Pogba, Coupe, Mercato…)

Roberto De Zerbi a souligné l’importance de la Coupe de France et a insisté sur le fait que l’OM cherchera à renforcer son effectif durant le mercato d’hiver, avec le soutien total des dirigeants. Il a également évoqué les incertitudes concernant la disponibilité de certains joueurs, comme Rulli et Adrien Rabiot, et a confirmé que l’équipe alignée contre Saint-Étienne serait la meilleure possible.

Voici les 5 points essentiels de la conférence de presse de Roberto De Zerbi avant le match ASSE – OM en Coupe de France :

Rabiot grippé, doute face à l’ASSE ?#DeZerbi : « Adrien est grippé, il ne sentait pas bien, j’ai préféré qu’il rentre chez lui. J’espère qu’il sera disponible dimanche. » #OM #conf #CoupedeFrance pic.twitter.com/gbYyocVPfZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 20, 2024