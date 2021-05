OM : « Les adversaires commencent à avoir peur de Pol Lirola… »

L’Olympique de Marseille a fait match nul ce vendredi soir face à Strasbourg à l’occasion de la 35e journée de championnat. Voici la note et l’appréciation de Pol Lirola sur cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec ce vendredi soir au Stade Vélodrome face à Strasbourg (1-1) dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. En forme lors de ses dernières apparitions, Pol Lirola n’a pas vraiment exister dans ce match. Le latéral droit de l’OM a bien été stoppé par les Strasbourgeois qui ont mis en place un bloc très bas rendant impossible les montées du piston. Il commence à faire peur aux adversaires…

Les adversaires commencent à avoir peur de lui…

Maintenant qu’il a montré de quoi il était capable, il devient clairement une menace pour les défenses. Le plan de jeu a été fait de sorte à limiter les montées de Lirola et l’empêcher de trouver ses partenaires par des centres. Les Strasbourgeois l’ont bien fait et l’Espagnol n’a pu donner qu’un seul vrai ballon à Milik, que le Polonais n’a pas réussi à transformer. Moins percutant, moins offensif et donc moins efficace, comme son équipe