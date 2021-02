OM : Les associations de supporters mettent la pression et annoncent la couleur à McCourt et Eyraud !

Les associations des groupes de supporters marseillais ont convoqué la presse pour une conférence de presse ce vendredi au Pharo. Rachid Zeroual et Christian Cataldo ont clairement signifié à McCourt qu’ils devaient quitter le club…

Le message est clair, le président Eyraud doit quitter l’OM. Voilà le message envoyé par les groupes de suppoters…

McCourt et Eyraud ils sont se retrouver face à tout Marseille, on va appeler à manifester !

« Il veut vendre le club sans ses supporters, on ne lâchera pas ! Il doit dégager de l’OM, Eyraud doit se casser de notre ville. On sait que McCourt a mis des billes. Certains se sont laissés déborder par la passion, on regrette les faits de la commanderie. McCourt et Eyraud ils sont se retrouver face à tout Marseille, on va appeler à manifester ! On veut un vrai patron, comme peut l’être Aulas. On veut quelqu’un qui comprend le ballon ! On veut que l’on nous montre que l’on s’est trompé, on est dans un club fantôme ! Eyraud nous prend pour des idiots. Il se pense plus intelligent que nous… » Rachid Zeroual – source : Conférence de presse (19/02/2021)

Le problème, ce n’est pas l’équipe c’est la direction