OM: Les champions d’Europe 93 présents pour le match face à Lorient ?

Bernard Tapie est le président qui a ramené une Ligue des Champions au Marseillais en 1993. Décédé ce dimanche à la suite d’un cancer, les joueurs présents à Munich serait invité pour la prochaine rencontre de l’OM, face à Lorient…

En effet, d’après les informations de Sportune, les champions d’Europe 93, auraient été conviés par l’OM, afin d’assister au match contre Lorient, le 17 octobre prochain, pour rendre hommage à Bernard Tapie…

Les champions d’Europe 93 seront conviés par l’#OM, le 17 octobre, au Vélodrome (#OMFCL), pour rendre hommage à Bernard Tapie. La famille devrait l’être également. #TeamOM — Thomas Filhol (@T_Filhol) October 7, 2021

Dans les colonnes de l’Equipe, Basile Boli s’est remémoré un souvenir dingue :

Tapie me suit jusqu’aux toilettes– Boli

« Je me souviens du match à Bruges, je reviens de blessure, je ne me sens pas forcément de jouer mais je suis titulaire. Avant le match, Tapie me suit jusqu’aux toilettes. Je suis en train de chier et il reste planté devant moi, comme si tout était normal. Il me dit que le match est à moi. Il est entré dans ma tête. On mène 1-0 à la mi-temps, et en deuxième période, Amokachi file au but, je reviens sur trente mètres, je m’arrache pour le couper. Pendant toute ma course, je repensais aux mots de Tapie » Basile Boli— Source: L’Equipe (05/10/21)

Eric Di Meco était particulièrement ému au moment d’évoqué la disparition de Bernard Tapie. Ce dernier a laissé couler quelques larmes sur RMC.

Tapie a même été dur dès fois avec moi — Di Meco

« La journée a été dure. C’est huit ans de ma vie. On s’attendait à ce qu’il parte, puisqu’on avait des nouvelles pas très bonnes. Moi, j’ai une relation particulière avec lui. Ça a toujours été mon patron. Je l’ai toujours appelé ‘président’, je l’ai toujours vouvoyé. Il a même été dur dès fois avec moi. Il était tellement exigeant que beaucoup de mes copains ont été obligés de partir du club quand lui voulait avancer et qu’il sentait que ça n’avançait plus. Ça aurait pu être mon cas. J’ai une pensée pour son épouse, qui a souvent œuvré pour que je reste, il me l’avait avoué un jour. Je suis parti en conflit avec lui. On ne s’est plus parlé pendant un long moment et on s’est recroisés en vacances en Tunisie. On a repris contact à ce moment-là. J’ai eu beaucoup de chance de croiser cet homme-là et de travailler avec lui. Parce qu’il y a des hommes qui sortent de l’ordinaire et lui en faisait partie. Je n’ai jamais été un de ses fils dans le vestiaire. Mais j’échangeais par texto à la fin. Et on avait une affection particulière l’un envers l’autre, par rapport à ce qu’on a vécu. » Eric Di Meco— Source: RMC (03/10/21)