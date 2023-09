OM : Les changements d’horaire pour les matchs de L1 enfin connus !

RMC Sport relaye les déclarations de la conférence de presse de l’appel d’offres des droits TV de la L1 et L2 pour la période 2024-2029. Vincent Labrune et ses équipes évoquent la nouvelle grille.

L’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1 a lieu ce mardi « dans les locaux parisiens du cabinet d’avocat Clifford Chance qui conseille la Ligue » comme l’explique RMC qui relaye toutes les déclarations de cette conférence de presse. A commencer par Benjamin Morel qui détaille la nouvelle grille horaire.

« Pour la Ligue 1, on va conserver les cases historiques: celle du dimanche à 20h45 et du samedi à 17 heures. On amènera une nouvelle case avec le samedi à 19h et la fin du dimanche à 13 heures. On aura un décalage du multiplex à 17 heures afin d’optimiser l’affluence dans les stades et les audiences. », annonce Benjamin Morel, directeur général de la LFP.

Ça ambitionne de rendre le championnat plus homogène et compétitif et plus attractif — Labrune

« On souhaite s’inscrire sur le long terme. Le passage à 18 clubs a été pensé dans l’optique des réformes des compétitions de l’UEFA. Ça ambitionne de rendre le championnat plus homogène et compétitif et plus attractif, explique Vincent Labrune. On est passé d’un championnat où 12 clubs sur 20 jouaient le maintien à un championnat où 12 sur 18 peuvent jouer sur l’Europe. Il faut augmenter l’intérêt sportif de nos rencontres. Nos clubs français ont considérablement investis cet été. On était le championnat qui vendait le plus de talents, on est cet été à date le second championnat d’Europe qui a le plus investi dans les talents. Nos clubs français continuent de former ces talents et ils sont en capacité de les garder plus longtemps et de les faire revenir en France. C’est un projet à long terme et le début d’une nouvelle impulsion pour élever le foot français et renforcer sa place dans le patrimoine culturel. On a un certain nombres de signaux positifs: l’investissement, le nombre de buts, les records d’abonnements et d’affluences »