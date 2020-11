OM : Les chiffres qui font mal…

Face au FC Porto, l’Olympique de Marseille a concédé hier une quatrième défaite en autant de matchs lors de cette phase de groupe de la Ligue des champions. Marseille réalise actuellement le pire parcours de cette campagne européenne…

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce mercredi soir au stade vélodrome contre le FC Porto (0-2). Après sept ans d’absence, le grand retour vire à l’humiliation. Actuellement dernier de leur groupe, avec quatre défaites au compteur, la défense marseillaise a encaissé 9 neufs sans voir l’attaque en inscrire un seul…

zéro victoire, zéro point, zéro but marqué !

Battus face à l’Olympiakos (1-0), Manchester City (0-3) et Porto, par deux fois (3-0, 0-2), les hommes d’André Villas-Boas enregistrent le pire parcours des équipes engagées dans la compétition. Au-delà des treize défaites consécutives dans la compétition, le bilan d’AVB avec son équipe est le pire dans cette Ligue des Champions. Tout le monde a marqué au moins une fois, à l’exception des Marseillais. Le RB Salzbourg une ancienne connaissance compte 1 point glané contre le Lokomotiv Moscou, et a l’honneur d’avoir inscrit 7 buts dans la compétition soit plus que le PSG ou l’Atletico. Sans parler de Ferencvaros le club Hongrois qui a réussi à marquer face à la Juventus ou encore le FC Barcelone.

L’Olympique de Marseille affiche le plus faible total de frappes cadrées (six en quatre matchs). Opta note que l’OM est également la seule formation à compter plus de cartons rouges (expulsion de Leonardo Balerdi contre Porto) que de buts inscrits.