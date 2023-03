OM : Les commentaires de Thauvin sur l’équipe de Tudor…

Actuel deuxième de Ligue 1 avec deux points d’avance sur le troisième Lens et sept de retard sur le PSG, l’OM est toujours en course pour la Ligue des champions, voire le titre. Interrogé par l’agence espagnole EFE, Florian Thauvin (ex OM) ne tarit pas d’éloges sur son ancien club.

Florian Thauvin est arrivé à l’OM, dans les dernières heures du mercato d’été 2013, au terme de négociations difficiles avec le LOSC. Il joue à l’OM de 2013 à 2015, avant d’être vendu à Newcastle. Mais après 6 mois difficiles en Angleterre, 16 matchs toutes compétitions confondues et un seul but Thauvin est prêté par Newcastle à l’OM. Thauvin reste à l’OM de 2016 à 2017 en prêt, avant d’être définitivement racheté au mercato d’été 2017. Thauvin reste à l’OM jusqu’en 2021 où il joue beaucoup et influe grandement sur les résultats de son équipe. Excepté lors de la saison 2019-2020 où une blessure en match amical contre les Glasgow Rangers, puis la pandémie de Covid-19, lui fait rater l’intégralité de la saison. . En 281 matchs avec l’OM, toutes compétitions confondues Thauvin a marqué 86 buts. Il quitte l’OM en 2021, libre de tout contrat pour s’engager avec les Tigres de Monterey, au Mexique. Il retrouve là-bas André-Pierre Gignac (ex OM) que Thauvin a connu à Marseille. Mais après une saison et demie passée aux Tigres, Thauvin ne joue que 35 matchs, toutes compétitions confondues et ne marque que 8 buts. Le club des Tigres résilie donc son contrat en raison de son important salaire et de son manque d’efficacité. Cet hiver Thauvin est revenu en Europe et s’est engagé avec l’Udinese, 8e de Série A.

L’OM a de très bons joueurs et un excellent entraineur

« Je pense qu’ils travaillent et jouent très bien. Ils ont de très bons joueurs et un excellent entraîneur. Ce qui se passe, c’est que c’est très difficile en France parce que le PSG est là et ils ne perdent qu’un ou deux, maximum trois matchs par an, donc c’est difficile de finir premier. » Florian Thauvin – Source : EFE (23/03/2023)