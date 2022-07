OM : Les déclarations de Galtier qui ont irrité les supporters marseillais

Un Marseillais sur le banc du PSG ! Christophe Galtier a pris le poste d’entraîneur du club parisien et certaines de ses déclarations n’ont pas plu aux supporters de l’OM…

Ce mardi était la journée des présentations de coach ! Après l’Olympique de Marseille, c’était au tour du PSG d’annoncer l’arrivée de Christophe Galtier au poste d’entraîneur devant la presse et en présence de Nasser Al-Khelaïfi.

J’ai mis de côté mes origines marseillaises — Galtier

Durant cette présentation, certaines déclarations du natif de Marseille ont irrité les supporters de l’OM. Forcément délicate, cette situation n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux et dans les médias…

« Je suis l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis né à Marseille, c’est un fait, mais vous savez, on fait un métier de passion où le but ultime est de gagner, où on cherche à remporter les plus beaux trophées, à entraîner les meilleurs joueurs, il n’y a pas de meilleurs endroits que Paris pour ça. Quand les premiers contacts ont été établis, j’ai mis de côté mes origines marseillaises et croyez-moi que depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au Paris Saint-Germain. » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (05/07/22)

Non Mr GALTIER c’est l’OM qui représente le mieux le football Français ! #deessedufoot https://t.co/Jl8c69Dp2l — Emeraude11 (@LysEmeraude11) July 5, 2022

Galtier qui dit « ici c est Paris « perso supporter de l om ! Ça me fend le cul !! 😱😳 — marcelgollum (@marcelgolum) July 5, 2022

Vous vous souvenez de la hype Galtier ? Qu’est ce que je suis contente de n’avoir jamais été de ceux qui le voulait comme entraîneur chez nous … — Najet Rami (@najetrami) July 5, 2022

J’ai eu une vision, Galtier va saccager le PSG et l’OM va finir champion de France à la fin de la saison.

Vous l’aurez vu ici en premier⚪️Ⓜ️ — BDS Samy (@Samylumine) July 5, 2022

un marseillais tombé dans le piège de l’argent, mon oncle était un ami à galtier durant sa jeunesse il crachait sur le psg comme tout marseillais normalement constitué il est juste la pour l’argent comme tout l’effectif du psg d’ailleurs, aucune passion rien du tout — la yeups (@geoffreyngt) July 5, 2022