OM : Les deux anecdotes sur Payet et Ribery qui imposaient leur place sur le terrain…

Extrait du dernier DFM de ce lundi. Albert Emon était sur notre plateau et a évoqué la difficulté pour un entraineur d’imposer un poste à certains joueurs. C’est le cas pour Payet et Ribéry qu’il a eu sous ses ordres…

Payet en 10 avec Emon, c’est non !

Albert Emon se souvient de la progression de Dimitri Payet repositionné par Marcelo Bielsa dans un rôle de meneur de jeu derrière l’attaquant. Emon avait essayé de le faire la saison d’avant mais Payet n’avait pas accepté. L’ancien coach explique son impuissance face à certains joueurs…

Benjamin Courmes est à la présentation de ce DFM avec notre journaliste Mourad Aerts et notre consultant Jean Charles de Bono accompagné par notre invité de ce lundi, l'ancien joueur et coach Albert Emon.

