OM: Les dirigeants confiants concernant cette recrue phare

Recruté lors du mercato hivernal, Vitinha doit se contenter de bout de matchs depuis son arrivée et continue de prendre son mal en patience…

D’après les informations de RMC, les dirigeants marseillais sont très sereins concernant l’attaquant portugais. Ces derniers auraient demandé de la patience et espèrent le voir éclore la saison prochaine.

En conférence de presse, interrogé sur le cas Vitinha, l’entraîneur avait répondu « je choisis la solution qui nous permet de gagner plus facilement ». Malinovskyi avait également dû répondre à une question sur l’avant-centre portugais et avait expliqué que c’est « un jeune qui doit prouver auprès de l’entraîneur. Il faut travailler« .

Mis en compétition avec un Alexis Sanchez qui a pu prouver auprès du Croate et qui enchaîne les bonnes performances, le joueur de 23 ans doit redoubler d’effort pour espérer avoir sa chance, tout en s’adaptant à un championnat qu’il ne connaît pas.

Ounahi est très technique, on voit qu’il a du ballon

« En étant optimiste, on voit rapidement qu’un joueur comme Ounahi a montré de belles choses lorsqu’il est rentré sur le terrain. Il a quand même des qualités techniques, il se porte rapidement vers l’avant. On voit qu’il a du ballon. Je ne sais pas sur un match entier ce que cela peut donner mais il y a des facteurs d’espoirs. Ce sont des choses que l’on a pas encore vu avec Vitinha. Je me pose une question sur ses deux joueurs. Est-ce que Longoria ne serait pas déjà en train de préparer la saison prochaine ? Actuellement Tudor a besoin de joueurs qui s’adaptent aux besoins du club et qui risquent de ne jouer que des bouts de matchs jusqu’à la fin de la saison. On sait que lors du prochain mercato, il va y avoir du mouvement. On parle beaucoup du départ de Guendouzi, il y a aussi des rumeurs sur Alexis Sanchez. Est-ce qu’il sera à l’OM la saison prochaine ? Il y a peut être une volonté de Longoria d’anticiper, de préparer la saison prochaine et de permettre à de jeunes joueurs comme Ounahi et Vitinha de s’acclimater à partir de la trêve hivernale. L’équipe tourne bien et on prépare déjà la suite. » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (14/03/2022)