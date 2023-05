OM : Les doutes de Di Meco concernant Tudor

L’OM sera sauf énorme improbable retournement de situation 3e de Ligue 1. Sur RMC, Eric Di Meco a pointé du doigt la gestion ratée de Tudor dans ce sprint final, il s’interroge sur sa marge de manoeuvre avec certains joueurs mais estime aussi que l’OM doit se qualifier pour les poules de la Ligue des Champions.

Éric Di Meco n’a pas hésité à pointer du doigt le management raté de Tudor sur cette fin de saison: « Le constat est que la gestion de Tudor sur cette fin de saison est un échec. C’est un jeune entraîneur qui a des progrès à faire. Sa gestion l’a empêché d’utiliser à 100% certains joueurs. L’ultra-rigidité, c’est un défaut à un moment donné ». Cependant, l’ancien défenseur de l’OM s’interroge sur la marge de manoeuvre du coach olympien par exemple dans le cas Bailly : « Mais il faut voir aussi ce qu’il se passe au-dessus dans la gestion de l’effectif. Je me dis, finalement, est-ce qu’il est aussi souverain que ce qu’on dit? Je n’ai pas la réponse ».

Malgré tout, Di Meco estime que l’OM doit se qualifier pour la Ligue des Champions en passant par les barrages : « Il n’est pas interdit quand tu es troisième d’aller te qualifier pour la Ligue des champions. Parce que j’entends que c’est la fin du monde. Peut-être qu’une météorite va tomber sur Marseille parce qu’on finit troisième? Quand je vois les équipes… Si tu as l’ambition de sortir des poules et que tu as peur de Braga, de Sturm Graz ou d’Eindhoven… »

La saison sera-t-elle réussie si l’OM termine troisième du championnat ? Le coach olympien avait livré sa réponse : « On a fait une grande saison. « Mon objectif est de tirer le maximum de l’effectif. On a réussi a faire quelques chose de très bien en repartant de zéro. je pense que le public a apprécié, ça va au-delà du classement, » a ainsi déclaré le technicien croate face aux journalistes ce vendredi après midi à la veille du match contre Lille.