OM : « Les élus, le Maire de Marseille doivent se saisir du dossier et demander à Eyraud de partir »

Après le report du match face à Rennes, Football Club de Marseille était en direct ce samedi pour évoquer les incidents qui ont eu lieu à La Commanderie. Thierry Audibert a pris la parole et réclame aux élus de Marseille de prendre le dossier en main.

Ce samedi l’Olympique de Marseille a été victime d’intrusions à la Commanderie. Les scènes et images de cette intrusion ont été vivement partagées sur les réseaux sociaux, forçant les Marseillais à reporter la rencontre prévue face au Stade Rennais.

Je les encourage vivement à entendre la colère du peuple marseillais qui s’est manifesté ce samedI — THIERRY AUDIBERT

Suite à tout cela, Football Club de Marseille a décidé de faire une émission spéciale en direct pour évoquer ces incidents et prendre le ressenti des supporters. Thierry Audibert réclame une prise de parole forte de la part des élus de Marseille…

« Dans un premier temps, j’ai envie de m’adresser aux élus marseillais. A Benoît Payan, Samia Ghali, madame Rubirola qui est encore première adjointe. Il faudrait qu’ils se saisissent du dossier. Je les encourage vivement à entendre la colère du peuple marseillais qui s’est manifesté ce samedi. Ces petits incidents ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt. Il y a des dizaines de milliers de gens à Marseille qui veulent le départ d’Eyraud. C’est 98% de la population. On sait que l’OM est une société privée et qu’ils n’ont pas de pouvoir dessus mais quand même. Quand ça touche l’image de Marseille, je pense qu’ils feraient bien de prendre le dossier en main et faire des déclarations dans le sens de demaner à Eyraud de partir, de sortir de ce paysage. Je pense qu’ils peuvent aller jusque là » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille

