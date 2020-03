OM: Les entrainements suspendus jusqu’au 2 Avril !

Suite au discours du président Macron hier soir, l’Olympique de Marseille suspend ses entraînements jusqu’au 2 Avril…

Le coronavirus a fait suspendre le championnat français. L’Olympique de Marseille suspend ses entraînements jusqu’au 2 Avril pour éviter la propagation du virus. Les joueurs ont reçu un programme d’entraînement individuel…

« L’Olympique de Marseille informe qu’à la suite du discours du Président de la République d’hier soir, l’ensemble des entraînements est suspendu jusqu’au 2 avril.

Chaque joueur s’est vu remettre un programme d’entrainement personnel et l’ensemble du staff médical et sportif est à leur disposition pour leur apporter l’aide et l’assistance nécessaires en cas de besoin.

L’évolution de la pandémie et les futures décisions de l’exécutif nous amèneront évidemment à reconsidérer cette décision si nécessaire.

L’Olympique de Marseille souhaite bon courage à tous. Protégez-vous ainsi que vos familles et surtout, restez chez vous ! » Source: Olympique de Marseille