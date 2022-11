OM : Les errements de Tavares ? Pas une surprise pour Arsenal !

Nuno Tavares avait impressionné tout le monde au mois d’août. Mais depuis le niveau de jeu proposé et l’attitude du piston gauche sont critiquables. Vue d’Angleterre, sa mauvaise période n’est pas une surprise, Arteta n’avait pas le temps de faire travailler le jeune défenseur selon Julien Laurens.

Correspondant pour RMC en Angleterre, Julien Laurens a expliqué les raison du prêt de Nuno Tavares à l’OM, ses limites sont criantes aujourd’hui.

Tavares a des errements défensifs assez incroyables

« Ce sont les mêmes faiblesses qu’il avait à Arsenal la saison dernière et qu’il affiche aujourd’hui avec l’OM. Je comprends que les supporters marseillais aient apprécié son profil offensif, notamment balle au pied. Tavares avait marqué des buts, notamment avec son pied droit. Avec le ballon en allant vers l’avant, il est très rapide, il est costaud physiquement, il dribble bien et il a quelque chose dans les frappes ou dans les centres. Il est bon dans les 30 derniers mètres adverses, en revanche là ou c’était très compliqué à Arsenal et ça l’est toujours à l’OM c’est qu’il a des errements défensifs assez incroyables. C’est un jeune joueur qui plus appris à jouer offensivement, d’ailleurs à la base c’était un ailier au Benfica. Les limites affichées à Arsenal étaient complétement rédhibitoires pour Arteta, il a été dur avec lui et je pense que Tudor est un peu fait du même métal. Un jeune joueur comme Nuno Tavares, il faut beaucoup de travail, d’attention… ils n’ont pas le temps pour lui. Il faut de la patience et lui faire retravailler les bases défensive, Tudor n’est as là pour ça, pou chaperonner Tavares. Il doit gagner en maturité, en disciple, ce n’est pas gagné. » Julien Laurens – source : RMC (31/10/2022)

Nuno Tavares avait évoqué son avenir et il ne cachait pas se sentir bien à Marseille, pour autant il ne veut pas trop s’avancer sur la suite. Il n’est que prêté par le club anglais, sans option d’achat comme Saliba la saison dernière.

« C’est notoire. Je suis bien ici, je m’y sens bien et ça se voit dans les matches. En plus, Marseille ressemble beaucoup à Lisbonne : les rues, l’espace, le climat, le soleil. L’avenir, je n’y pense pas. Je vis le moment présent, au jour le jour. Je n’ai pas de perspectives, je garde les pieds sur terre. Quant au Mondial, franchement, je n’y pense pas vraiment. Mon objectif est de faire du bon travail à l’OM ». Nuno Tavares – Source : La Provence (11/10/22)