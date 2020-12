OM : « Les excuses de Villas-Boas ? C’est du pipeau ! »

Hier après-midi, André Villas-Boas a présenté ses excuses au journaliste de La Provence avec lequel il avait failli en venir aux mains mercredi soir à Rennes. Des excuses pas très convaincantes selon certains…

Mickaël Madar avait été pris à partie par André Villas-Boas il y a quelques semaines suite aux critiques de l’ancien joueur du PSG sur la victoire parisienne face à Leipzig. Autant dire que lui, les excuses de l’entraîneur de l’OM, il y croît pas…

Il peut dire ce qu’il veut, je ne le crois pas

« C’est du pipeau, j’entends ce qu’il dit mais en fin de compte, il parle de l’homme, de son intégrité… J’ai eu quelque chose avec André Villas-Boas il y a peu de temps après avoir qualifié la victoire du PSG face à Leipzig de « braquage » alors que tout le monde parlait de hold-up. Et en conférence de presse, il cite mon nom. Il disait que je manquais de sensibilité, que je n’avais rien à faire dans ce métier-là, que ce n’était pas pour moi… Donc il m’a attaqué moi et mon intégrité. C’est pour ça que je vous dis que c’est du pipeau, là (les excuses d’AVB), il est sur le fond, la forme… On lui a demandé de faire ses excuses qui sont écrites, ça ne vient pas du cœur pour moi. Il peut dire ce qu’il veut, je ne le crois pas. » Mickaël Madar – Source : Canal Plus

🗨️Mickaël Madar : « C’est du pipeau. Il peut dire ce qu’il veut, je ne le crois pas » Villas-Boas : des excuses sur la forme mais pas sur le fond ? 🗣️ pic.twitter.com/bdEYsVNGQa — Late Football Club (@LateFootClub) December 18, 2020