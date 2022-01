OM : Les Girondins de Bordeaux font tout pour ne pas jouer ce match !

En grande difficulté avec de nombreux cas de COVID-19 dans leur effectif, les Girondins de Bordeaux font tout pour ne pas jouer face à l’OM ce vendredi. Le club a envoyé un communiqué à ses supporters.

L’Olympique de Marseille doit affronter les Girondins de Bordeaux ce vendredi au Matmut Atlantic. Malheureusement, les Bordelais font face à une grosse épidémie de COVID-19 dans leur effectif avec 10 joueurs positifs et deux négatifs ayant encore des symptômes.

Le club a bien fait une demande de report de la rencontre afin de pouvoir jouer de façon équitable face à l’OM… En attendant, les Bordelais ont envoyé un communiqué à leurs supporters pour les informer de la situation et confirmer que même si la rencontre est maintenue, aucun supporter ne pourra y participer.

Bordeaux insiste sur le huis clos

Les Girondins ont fait une nouvelle série de tests mais aucun joueur supplémentaire n’est positif. Malgré tout, les joueurs qui étaient positifs n’ont pas pu s’entraîner ces derniers jours et sont donc hors de forme. Maintenir cette rencontre serait mettre en danger physique ces joueurs d’après le coach bordelais…

Le communiqué adressé aux supporters bordelais

« Le FC Girondins de Bordeaux a adressé une demande de report du match BORDEAUX MARSEILLE de ce vendredi 7 janvier 2022. Nous dénombrons en effet au sein groupe professionnel un nombre de 17 cas inaptes à cause de l’épidémie de covid-19. Conscients du respect que nous vous devons, nous ne souhaitons pas vous maintenir dans l’incertitude et dans l’impossibilité de vous organiser à quelques jours d’une échéance attendue. C’est pourquoi, au vu de l’instabilité de la situation sanitaire, nous avons décidé que cette rencontre, si elle devait se maintenir, se jouerait à huis clos. Dans le cas où le match serait reporté à une date ultérieure permettant de vous accueillir, votre place restera valable. Dans le cas où cette rencontre serait maintenue, le Club reviendra vers vous la semaine prochaine concernant vos modalités de dédommagement. Comptant sur votre compréhension et votre soutien » Girondins de Bordeaux – Source : Communiqué envoyé aux supporters (05/01/22)