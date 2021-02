OM : Les groupes de supporters envoi un message sans concession à McCourt (et Eyraud) !

Les groupes de supporters de l’Olympique de Marseille ont publié un communiqué juste avant la rencontre Lens – OM (2-2). Le Commando Ultra 84, les South Winners, les MTP, les Fanatics, les Dodgers et les Amis de l’OM réclament ainsi le départ de Jacques Henri Eyraud

Le communiqué des groupes de supporters :

« Depuis plusieurs saisons, nous les groupes de supporters de l’Olympique de Marseille dénonçons l’incompétence des dirigeants du club et réclamons leur démission.

Suite aux événements survenus à La Commanderie samedi dernier, nous regrettons les violences d’autant que notre action aurait été plus forte sans celles-ci. Nous voulions démontrer déception et amertume, mais ces deux sentiments ont laissé place à la colère pour certains. Les médias s’en sont donné à coeur joie en affirmant, par exemple, qu’Alvaro avait reçu un coup, puis un projectile avant que tout ça ne soit réfuté. La vérité est toute autre, Alvaro a été acclamé comme un guerrier, un vrai, avec le tempérament qu’on aime à Marseille.

Que dire des deux communiqués de l’Olympique de Marseille ?

Une nouvelle fois, les propos sont outranciers, inapropriés et ne démontrent qu’une seule chose : la rupture est consommée. Oser comparer l’attaque du Capitole à La Commanderie est quand même du grand art à l’Américaine. Il aurait simplement fallu annoncer que, compte tenu de la situation, la direction avait décidé de quitter ses fonctions à l’Olympique de Marseille. C’est tout ce que nous attendions, rien de plus, rien de moins.

Les auteurs auraient été plus inspirés de lire les réactions à leur précédent communiqué : une majorité de SUPPORTERS qui réclame le départ de la direction. Pourquoi ne pas accepter que le projet global de l’OM est un échec ? En réalité, cet échec est le fruit de mauvaises décisions prises depuis 4 ans par méconnaissance du football, par méconnaissance de Marseille. En tout cas, nous les subissons de plein fouet avec des prestations lamentables et une identité marseillaise qui ne subsiste que chez les supporters.

M. Eyraud, nous ne demandons que l’essentiel : un club avec des valeurs et une âme marseillaise. Vous envisagez l’OM comme une entreprise ? Et bien comportez vous comme un directeur qui a fait de mauvais choix : assumez vos responsabilités et partez ! Les déclarations que vous avez pu faire ce week-end ont surtout servi à vous mettre encore plus de monde à dos. Non, vous n’êtes pas soutenu par une majorité de Marseillais. Pire, vous avez osé critiquer le passé de l’Olympique de Marseille. Plus qu’un bras d’honneur à l’institution OM, vous avez nié sa richesse : son Histoire. Et certains de ceux qui en ont écrit les plus belles pages vous le réclament également : quittez le navire !

Mr McCourt, pour une fois que vous vous exprimez, nous aurions préféré que vous communiquiez sur les résultats désastreux de l’équipe que vous avez mise en place et que vous reconnaissiez le divorce certain entre Marseille et votre projet. Il n’est pas trop tard pour répondre à ce cri du coeur : changez de direction ! Qu’importent les résultats, du moment que l’équipe mouille le maillot.

Ce combat, engagé par les groupes de supporters, se poursuivra tant que nous n’avons pas obtenu le départ de M. Eyraud.

Mr McCourt, la balle est dans votre camp : à vous de choisir entre passion et incompétence.

ALLEZ L’OM. »