OM : Les images de Gattuso qui donne de la voix à l’entrainement !

A la veille du déplacement à Monaco, l’entrainement était ouvert 15 minutes à la presse au centre RLD. Dans des images relayées par RMC, le nouveau coach de l’OM Gennaro Gattuso a donné de la voix, en français dans le texte !

A lire : OM : Deux absents et un retour pour Gattuso à Monaco !

🗣 « Très bien, bien joué ! » Les premières images de Gattuso à l’entraînement : très actif, et des premiers mots en français. pic.twitter.com/Yjd43PdD0h — RMC Sport (@RMCsport) September 29, 2023

Léo Balerdi a comparé les style de jeu de ses derniers entraineurs à l’OM. Il estime que celui que veut mettre en place Gattuso se rapproche d’avantage de celui de Tudor.

Léo Balerdi a affiché son envie de jouer, de retrouver de l’envie et de la confiance. L’OM s’offre un nouveau départ :« Le match contre le PSG, c’est du passé même si on sait qu’on a des choses à se reprocher. Nous sommes focalisés sur le prochain match. Il y a eu plusieurs changements, aussi bien au niveau des joueurs que dans le staff. Cela a amené de la confusion, le projet de jeu n’était pas le même. Le jeu de Gattuso est sans doute plus proche de celui de Tudor. On sait que nous n’avons pas été bons face au PSG, le reste c’est du passé. On a vraiment envie de jouer. Le nouveau coach nous demande beaucoup de sacrifices sur le terrain, il veut que l’on soit une famille. je pense comme lui, ça peut nous faire du bien d’être généreux et d’être une famille sur le terrain. On est prêts, on est tous avec Gennaro, on doit remercie Marcelino. C’est un nouveau départ, on est enthousiastes. »