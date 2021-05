OM : Les impressionnantes statistiques de Luis Henrique

Luis Henrique a encore été décisif face à Strasbourg. De la saison, c’est sa 5e passes décisives en très peu de temps de jeu. Faut-il lui en accorder plus afin qu’il pèse sur les victoires marseillaises?

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont souvent réclamé de voir plus jouer le jeune brésilien Luis Henrique. Très peu utilisé par André Villas-Boas, il a également été absent du groupe durant quelques semaines à cause d’une contamination à la COVID-19.

5 PASSES DECSISIVES EN MOINS DE 500MIN DE JEU EN LIGUE 1

Sous les ordres de Jorge Sampaoli, il a dépanné en piston gauche mais a surtout pesé en tant que super sub en fin de match. L’ancien attaquant de Botafogo a délivré 5 passes décisives depuis le début de la saison et se place parmi les meilleurs dans cette catégorie à l’Olympique de Marseille et avec un temps de jeu bien inférieur à ses partenaires.

En effet, en Ligue 1, il est le seul à atteindre un tel résultat avec moins de 500 minutes jouées avec un ratio de 0,31 et seulement 16 apparitions. Sur la période 2021, seuls Dimitri Payet et le Monégasque Aleksandr Golovin le dépassent avec respectivement 6 et 7 passes décisives.

Seuls @dimpayet17 (6) et Aleksandr Golovin (7) font mieux sur la période ! 🔥#OMRCSA pic.twitter.com/GtyWlyq2uJ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 30, 2021

Luis Henrique fait une belle rentrée. Seul point positif de la soirée — ATTAB

Pour le journaliste de Maritima Média, Karim Attab, Luis Henrique peut encore être décisif à l’avenir pour l’OM. Son style si singulier dans l’effectif pourrait être un atout précieux dans les semaines voire années à venir pour Jorge Sampaoli.

« Luis Henrique fait une belle rentrée. Seul point positif de la soirée. Le jeune brésilien est encore décisif avec une passe D. Mais il peut encore plus percuter et jouer le un-contre-un avec son adversaire. Ça peut être un joueur intéressant pour l’OM » Karim Attab – Source : Twitter (30/04/21)