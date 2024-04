OM: Les incroyables réactions de Nasri (sur le but de Moumbagna et le penalty d’Henrique) !

L’OM s’est imposé 1-0, puis 4-2 lors de la séance des tirs au but face à Benfica. Une qualification suivie par Samir Nasri en plateau sur Canal+, ce dernier a vidé !

L’ancien milieu offensif de l’OM Samir Nasri est toujours un fervent supporter de son club formateur, il a laissé éclaté sa joie sur le plateau de Canal+, en mode coulisse. En premier sur le but de Moumbagna synonyme de prolongations.

Mais aussi sur le penalty synonyme de qualification pour les demi-finales de Ligue Europa !

Le debrief en plateau de cette qualification de l’OM

Pour voir la réaction des supporters à la sortie du stade



Jean-Louis Gasset s’est exprimé après la qualification de l’OM face au Benfica au micro de RMC Sport: « Je l’ai dit il y a 48 heures, je suis venu pour des matchs comme ça. Connaissant la qualité de l’adversaire et vu notre équipe un peu handicapée, j’étais quand même inquiet avant le match. Mais les joueurs m’ont rassuré dans l’état d’esprit et le don de soi. Ça a été le scénario idéal, le suspense jusqu’au bout, les tirs au but et se qualifier pour une demi-finale de Coupe d’Europe devant notre public. C’est quelque chose de magique. Ce groupe a quand même de la moelle et il y a des guerriers. On ne le fait pas voir tout le temps, mais dans les grandes occasions ils sont là. C’est très fort pour moi. Le problème d’un entraîneur est que nous on pense toujours au lendemain. Mais on va savourer ce soir et demain on pensera au championnat. »