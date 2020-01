OM : Les influences de Radonjic… (CR7, NBA…)

Certains le surnomme NR7, Thauvin l’appelle le CR7 serbe… Nemanja Radonjic est revenu sur ses surnoms mais aussi sur ses célébrations ce jeudi en conférence de presse…

Je vois souvent James Harden — Radonjic

« J’ai vu que mes coéquipiers me comparaient à Ronaldo sur Instagram. C’est peut-être parce que nous avons un jeu similaire pendant les matchs et l’entraînement. J’ai déjà mentionné le fait que j’aime beaucoup la NBA et Houston. Je vois souvent James Harden faire ce geste donc c’est la première chose qui m’est venue en tête après mon premier but contre Toulouse. Et après, j’ai continué, tout simplement. » Nemanja Radonjic – source : RMC

LE CR7 Serbe à nouveau messieurs dames 😍😍😍 — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) January 17, 2020