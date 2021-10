OM: Les informations concernant la billetterie pour le match contre le PSG

La reprise de la Ligue 1 pour l’Olympique de Marseille, c’est ce dimanche 17 octobre contre Lorient. Un match qui sera l’occasion de rendre une nouvelle fois hommage à Bernard Tapie. Le 24 octobre prochain, soit une semaine après la rencontre face aux Bretons, les hommes de Jorge Sampaoli iront défier le PSG de Messi…

L’Olympique de Marseille a donné des informations concernant la billetterie pour le Clasico :

Voici les précisons sur la billetterie OM/PSG :

13/14 octobre – 48h

>> Priorité acheteurs PSG 19/20 – 2 places

>> Priorité abonnés 21/22 – 1 place

>> Priorité acheteurs PSG 19/20 – 2 places >> Priorité abonnés 21/22 – 1 place Dès le 18 octobre

>> Priorité Prime – 1 place

>> Priorité Prime – 1 place Uniquement sur OM.fr

Il faudra être sur le site très rapidement au risque de ne pas obtenir son billet, en effet la demande risque d’être forte.

Aujourd’hui, je suis à l’Olympique de Marseille, dans le plus grand club français — Guendouzi

« Avant de signer, je savais qu’on allait me faire une remarque concernant mon passage au PSG. Je savais qu’on allait me parler de ça. Tu sais, je suis né à Poissy et j’ai grandi à Saint-Germain-en-Laye. Quand tu es enfant, tu prends ta licence dans le club de la ville où tu habites. Et dans ma ville, c’était le PSG. J’ai donc logiquement signé au PSG parce que c’était le club de ma ville. On m’a posé des questions à ce sujet. Donc oui, j’ai fait mes classes au PSG. Mais aujourd’hui, je suis à l’Olympique de Marseille, dans le plus grand club français, et je suis très heureux » Mattéo Guendouzi— Source: Onze Mondial (07/10/21)

Je peux montrer les tricheries vis-à-vis du FPF– Tebas

« Si je critique le PSG en raison des recrutements de Neymar et Messi ? C’est se mentir à soi-même que de penser cela. Je critique le PSG, car il ne génère pas l’argent pour avoir l’effectif qu’il a. Cela provoque une distorsion de concurrence dans l’économie du football européen. Cela ne correspond pas à du sponsoring réel. Comment le PSG peut nous expliquer qu’il a un effectif d’une valeur de quasiment 600 millions d’euros ? S’il gagne la Ligue 1, il ne va pas gagner plus de 45 millions d’euros… C’est impossible. J’ai invité le président du PSG et celui de la Ligue française pour leur montrer les chiffres que nous avons et où sont les irrégularités. Ils ne m’ont pas répondu. Ils sont rapides pour me critiquer, pas pour me répondre. Je peux montrer, chiffres à l’appui, les tricheries vis-à-vis du fair-play financier, qui n’a pas encore été changé. Avant Messi, le PSG avait un sponsoring 40 % plus important que celui de Manchester United… Il y a une valeur de marché… Que Messi et Neymar restent au PSG, ça m’est égal. C’est seulement que tout cela fait beaucoup de mal au football européen. Je ne suis pas le seul à le dire. Le PSG a échappé à une sanction pour un vice de procédure, pas sur le fond. » Javier Tebas— Source: L’Equipe (07/10/21)