OM : Les informations données par Marcelino sur Kondogbia (blessure) et Guendouzi (mercato) !

Présent ce vendredi en conférence de presse, le coach Marcelino a répondu aux questions des journalistes. Le technicien espagnol a fait le point sur le retour de Kondogbia et sur un possible départ de Guendouzi.

Marcelino s’est montré optimiste concernant un retour assez rapide de Kondogbia qui souffre d’une entorse du genou. De plus, le coach a précisé qu’il n’y aurait pas de recrutement au milieu de terrain en cas de départ de Mattéo Guendouzi. « Je ne garde rien du 1er match. Ensuite, on a joué à un bon niveau mais la finition dans les surfaces nous a privé de résultats. On a profité de cette semaine pour revoir les systèmes de jeu. (…) Nous avons un bon niveau dans le secteur du milieu, Kondogbia devrait être disponible après la trêve. Si Guendouzi s’en, il n’y aura pas de joueur dans ce secteur d’autant que Pape Gueye va revenir en novembre. »