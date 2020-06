OM : Les joueurs attendus à la commanderie ce vendredi, le premier stage menacé…

Jour de reprise. Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont attendus à la commanderie ce vendredi après plusieurs mois d’arrêt liés à la pandémie du coronavirus. Le premier stage prévu au Portugal serait par contre menacé.

C’est enfin la reprise pour les joueurs de l’OM. Ces derniers se rendront par petit groupe ce vendredi à la commanderie, où ils effectueront des examens médicaux, notamment le test Covid-19 avec prise de sang et test nasal. Les résultats leur seront communiqués le lendemain.

Le Stage au Portugal annulé ?

La reprise de l’entrainement est programmé ce dimanche et selon les informations de RMC Sport le premier Stage au Portugal pourrait être annulé à cause de la situation sanitaire au Portugal, avec notamment un reconfinement partiel dans quelques villes du pays. En cas d’annulation, les joueurs et le staff resteront à Marseille pour effectuer la première partie de la préparation estival.