OM : « Les joueurs étaient rassurés et contents d’être en Ligue des champions mais… »

Cette semaine, la nouvelle est tombée : l’Olympique de Marseille ira en Ligue des Champions la saison prochaine. Une information qui a frustré les joueurs qui auraient préféré fêter cela avec les supporters.

Dans un article, RMC Sport nous informe comment le vestiaire de l’Olympique de Marseille a pris la nouvelle de la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Après 6 ans sans y avoir participé, forcément, les joueurs ont été très heureux que cela ait été officialisé…

ils auraient aimé fêter cela entre eux et avec les supporter — UN PROCHE DU VESTIAIRE

Mais d’après un proche du vestiaire interrogé par la radio française, certains ont été quelque peu frustré de ne pas pouvoir fêter cela avec les supporters, dans un stade rempli.

A LIRE AUSSI : Mercato: L’OM toujours en course pour le recrutement de ce jeune talent lyonnais…

« Les joueurs étaient rassurés par l’officialisation du classement et contents d’être en Ligue des champions. Mais dans un monde idéal, ils auraient aimé fêter cela entre eux et avec les supporters. Le contexte est très spécial et gâche un peu le plaisir »

Un proche du vestiaire – Source : RMC