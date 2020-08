OM : Les joueurs marseillais appelés par leur sélection pour la Ligue des Nations !

La saison n’a pas encore débutée pour les Marseillais mais certains joueront avec leurs sélections dans les prochaines semaines… Voici, pour le moment, les joueurs sélectionnés par leur nation.

L’Olympique de Marseille a été contraint de reporter son premier match de la saison face à l’ASSE à cause des cas de COVID-19 au sein du club… Cela repousse le retour en Ligue 1 des Marseillais qui devrait avoir lieu ce dimanche face à Brest.

Au début du mois de septembre, une trêve internationale interviendra avec notamment des matchs de Ligue des Nations.

Certains Marseillais ont été sélectionnés, comme Kevin Strootman avec les Pays-Bas, Caleta-Car avec la Croatie et Nemanja Radonjic avec la Serbie. Pour L’Equipe de France, ils seront annoncé par Didier Deschamps le 27 août prochain.

