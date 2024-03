OM : Les joueurs marseillais remontés contre Marcelino

L’Olympique de Marseille affronte Villarreal ce jeudi lors des huitièmes de finale de la ligue Europa. Les Olympiens vont retrouver un certain Marcelino. L’entraîneur Espagnol a quitté Marseille deux mois seulement après son arrivée Il n’a pas hésité à critiquer le club dans la presse depuis son départ.

Ce jeudi, au stade vélodrome olympique de Marseille, reçoit Villarreal en ligue Europa. Ce match sera notamment marqué par le retour de l’ancien Entraîneur de l’O.M. Marcelino. Ce dernier n’a pas hésité à critiquer le club depuis son départ de Marseille, les joueurs et les Supporters n’ont pas du tout apprécié les déclarations du coach espagnol dans la presse comme l’explique le Journaliste de RMC Sport, Florian Germain.

« Ce qui n’a pas été apprécié, ce n’est pas tant son départ où il y a quelques zones d’ombre, mais plutôt ses nombreuses interviews qui a donné par la suite. il ne s’est pas arrêté de parler dans la presse, et c’est ce qui était mal vécu à Marseille. Ce n’est pas que les Supporters , je sais que les joueurs ont également un certain ressentiment à son égard. humainement, ça ne s’était pas si mal passé que ça, même s’il n’a pas eu de super résultats ils n’ont pas eu le temps vraiment de se connaître, car il ne restait que deux mois. mais c’est certain que des joueurs n’ont pas apprécié entendre Marcelino dire que Marcel n’était pas un grand club, que l’O.M. n’agissait pas comme tel. Il a abusé des leçons donner au Supporters marseillais, en mettant tout le monde dans le même sac, » Florian Germain dans l’émission l’After Foot