OM: Les joueurs rendent hommage au jeune supporter décédé

Un minibus transportant des supporters de l’OM est entré en collision avec un camion, après le match face à Angers. Un jeune supporter de 23 ans a perdu la vie dans ce drame…

Les joueurs de l‘Olympique de Marseille, ainsi que le staff, se sont réunis en cercle ce vendredi lors de l’entraînement afin de rendre hommage à Clément, membre des Fanatics décédé. Une minute de silence a été observé en la mémoire de ce jeune homme de 23 ans.

Pour rappel, cet accident a fait aussi huit blessés dont trois graves. Les supporters sont toujours à l’hôpital.

Pour rendre hommage à Clément, le membre des Fanatics décédé dans la nuit de mercredi à jeudi en rentrant d’Angers#Marseille https://t.co/PgPPM32NmV — La Provence OM (@OMLaProvence) September 24, 2021

De retour à l’entraînement nos Olympiens ont honoré une minute de silence en hommage à Clément, supporter des Fanatics qui a perdu la vie au retour du déplacement à Angers 🖤 pic.twitter.com/ncLrglQsR8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2021

Ce jeudi, le défenseur de l’OM Alvaro a adressé un message émouvant en mémoire de Clément :

Il a perdu sa vie pour nous– Alvaro

« C’est un nouveau jour triste pour l’OM, les supporters et les joueurs aussi. Je veux envoyer un message de soutien pour la famille du supporter mais aussi aux blessés qui sont à l’hôpital. C’est un jour très triste pour nous. Je présente mes condoléances à la famille et au groupe de supporters des Fanatics. Vous êtes venus à Angers pour nous. Il a perdu sa vie pour nous. Force à tout le monde, à l’OM, à notre famille, à sa famille. Allez l’OM, on continue les gars. » Alvaro— Source: Twitter (23/09/21)