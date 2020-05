OM : Les joueurs unis contre Eyraud…

Le président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud tente depuis plusieurs semaines de négocier une baisse significative des salaires des joueurs pour faire face à la crise économique liée à la pandémie du Covid19. Ces deniers n’ont visiblement pas l’intention de faire de cadeau à JHE encore moins depuis que l’avenir de Villas Boas est en suspens.

Jacques Henri Eyraud essaie depuis plusieurs semaines convaincre les joueurs de baisser leur salaires. Ces derniers sont depuis le début de la crise au chômage partiel et touche actuellement environ 85 % de leur salaire. JHE leur demande ainsi de faire encore un effort, une baisse de 20% à 50% supplémentaire pendant une durée qui reste flou indique le journal L’Equipe ce samedi.

A lire aussi : OM : Combat de coq entre Eyraud et un autre président de club (pas Aulas) qui menacent de se battre !

Le quotidien sportif explique que les négociations sont toujours au point mort, et que le président de l’OM essaie de convaincre désormais individuellement chaque joueur après avoir tenté de faire intervenir André Villas Boas. Ce dernier avait toutefois refusé. Les tensions entre les joueurs et JHE seraient encore plus vives depuis que l’avenir du technicien espagnol, très apprécié dans le vestiaire, est en suspens.