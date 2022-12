OM : Les louanges de cet ancien du PSG à Pape Gueye !

Pape Gueye n’a pas encore complètement convaincu les supporters de l’Olympique de Marseille. Parfois bon, parfois moins bon, rarement titulaire, l’ancien grand espoir peine à se faire une place de choix à Marseille. Dans sa sélection, il semble jouir d’une côte plus élevée…

Il devrait d’ailleurs être titulaire aujourd’hui en huitième de finale avec le Sénégal face à l’Angleterre. L’habituel titulaire du poste, Idrissa Gueye qui vient de quitter cet été le PSG, est en effet suspendu. Mais il a toute confiance en son remplaçant comme il l’a expliqué publiquement.

« Pape est un jeune qui a beaucoup de talent. Il a envie, ça se voit à l’entraînement. Dès qu’il ne joue pas, il n’est pas content. Il le montre dans le bon sens. Il a un bon état d’esprit, on a besoin de ça. On a tous le droit de ne pas être content quand on ne joue pas, mais il faut montrer à l’entraîneur qu’on a envie de prendre la place des anciens. » Idrissa Gueye – Source : La Provence

Bamba Dieng devrait lui débuter sur le banc avec les Lions de la Teranga.

Gueye n’a pas beaucoup de temps de jeu

« Je soupçonne Longoria de vouloir profiter de l’exposition de la Coupe du Monde pour pouvoir vendre Gueye. L’année dernière il y avait pas mal d’espoir, mais cette saison c’est une déception. En même temps il n’a pas beaucoup de temps de jeu, Tudor est borné il fait toujours jouer les mêmes. […] Il n’est pas mis dans les bonnes conditions non plus : Tudor, maintenant il va pouvoir ne pas changer l’équipe parce qu’il n’aura plus qu’un match par semaine, mais avec la Ligue des Champions ça aurait mérité qu’il fasse un peu plus tourner. Si j’ai un reproche à lui faire c’est le coaching général. » Nicolas Filhol – Débat Foot Masrseille – 22/11/2022

« Gueye à ce problème de faire trop de touches de balle, il a une certaine lenteur pour faire progresser le jeu, c’est pas fluide. Je pense que ce n’est pas à cause de son faible temps de jeu, il était déjà comme ça avant. » Thierry Audibert – Débat Foot Marseille – 22/11/2022

🎙 « Une immense fierté de représenter notre pays » 🇸🇳 Nos Lions de la Téranga 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲 et 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗗𝗶𝗲𝗻𝗴 ont répondu à nos questions depuis le camp de base sur leurs ambitions avec le Sénégal pour la #CoupeDuMonde2022 ! 🏆🌍 pic.twitter.com/i4a1yqDvGL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 21, 2022

