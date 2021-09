OM: Les Marseillais à la lutte avec le PSG ? Didier Roustan y croit…

L’Olympique de Marseille à cinq points de retard sur le leader du championnat le PSG. Alors que le jeu proposé par Jorge Sampaoli est bien huilé, celui des Parisiens semble avoir du mal à se mettre en place malgré le sans faute depuis le début de saison en Ligue 1…

L’objectif principal du club marseillais est de terminer sur le podium, afin de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Auteur d’un début de saison remarquable, cette possibilité semble être atteignable. Mais pour Didier Roustan, l’OM peut viser plus haut, et accrocher le PSG dans la lettre au titre de championnat de France.

Marseille, c’est plus fort physiquement– Roustan

« Pour continuer à faire la course en tête, le PSG devra montrer d’autres arguments que face à l’OL. À côté, Marseille, c’est plus fort physiquement. Les joueurs ne s’arrêtent jamais. Les Phocéens ont le vent en poupe. Sampaoli a beaucoup de possibilités, que ce soit au niveau des joueurs ou de la tactique. L’OM va bien bousculer le PSG lors du prochain Classique. Et d’une manière plus générale, je pense que cet OM là peut rivaliser avec Paris dans la course au titre. Quoi qu’il en soit, entre l’OL, Nice, l’OM ou le PSG, il va y avoir beaucoup de matchs au sommet. Elle est pas mal cette L1 ! » Didier Roustan— Source: L’Equipe