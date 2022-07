OM : Les Marseillais en bavent avec Tudor en Angleterre !

La préparation se poursuit pour l’Olympique de Marseille ! Après Marignane, Norwich et Middlesbrough, les Marseillais vont affronter le Bétis Séville et l’AC Milan. En attendant en stage en Angleterre, les joueurs en bavent !

L’Olympique de Marseille continue sa préparation pour la saison à venir avec Igor Tudor. Après des matchs de préparation à la Commanderie puis à Fos-sur-Mer, les joueurs se sont envolés pour l’Angleterre où ils sont en stage.

Les séances sont dures, intenses. On s’adapte à un autre style de jeu, on doit persévérer — Clauss

Les Marseillais ont affronté Middlesbrough (défaite 0-2) et vont jouer face au Bétis Séville ce mercredi soir. En attendant, La Provence a consacré un article au travail effectué par les joueurs lors de ce stage Outre-Manche.

Alors que des informations affirment ces derniers jours que l’ambiance n’est pas au rendez-vous dans le groupe marseillais, Jonathan Clauss a tenu à calmer le jeu à ce sujet et a détaillé les exercices donnés par le coach et son staff.

« Il n’y a pas de morosité. L’ambiance est bonne. On s’entraîne, on fait de la salle, on travaille beaucoup. Les séances sont dures, intenses. On s’adapte à un autre style de jeu, on doit persévérer » Jonathan Clauss – Source : La Provence (26/07/22)

Il fait quinze degrés de moins qu’à Marseille, c’est bénéfique — Friio

De son côté, le directeur technique de l’OM David Friio a justifié le choix de ce stage en Angleterre… La température avantageuse est forcément une raison en ces temps de canicule à Marseille.

« On a des charges de travail importantes. Il fait quinze degrés de moins qu’à Marseille, c’est bénéfique« David Friio – Source : La Provence (26/07/22)

Si vous voulez de l’intensité dès le début des matchs cette année, on doit s’entrainer de cette façon pendant l’été — Tudor

« Si vous voulez de l’intensité dès le début des matchs cette année, on doit s’entrainer de cette façon pendant l’été. Je n’ai pas choisi cet enchainement de matchs (face à des équipes déjà rodées), cela m’a été imposé. Si on avait décidé, avec notre type de préparation, j’aurais choisi des matchs moins difficiles. Ce n’est pas pour justifier cette performance, c’est juste mon point de vue. »