OM : « Les Marseillais méritaient de largement l’emporter »

L’OM a remporté l’Olympico, à l’extérieur 2-1. Les buts d’Under et de Gusto, contre son camp ont mis fin à une série de 16 ans sans victoire pour Marseille à Lyon. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès (ex journaliste Canal+) analyse la rencontre et affirme que l’OM était supérieur à son adversaire du soir.

Pour la première fois depuis 2007, l’OM gagne à Lyon. Under a ouvert le score à la 44e minute, avant que Lacazette égalise à la 68e et que Malo Gusto marque contre son camp dans les 30 dernières secondes. Dans son émission face à Pierrot, sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès revient sur la victoire de l’OM. Voici l’extrait de l’ex journaliste de Canal+ sur la victoire des Marseillais.

Ligue 1, J32 : « La victoire de l’OM dans cet Olympico est largement méritée Retour sur les matchs de ce dimanche.https://t.co/fPVtN9CX6x — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 23, 2023

L’OM avait un jeu bien plus fluide que l’OL

« Lyon a perdu à la dernière minute sur un but invraisemblable de Malo Gusto contre son camp, explique Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Le dernier centre marseillais, de Kaboré, détourné par Lepenant, mal dégagé par Diomandé sur Gusto qui trompe Lopes. Alors le but est énormément chanceux pour les Marseillais. Mais il faut reconnaître que sur l’ensemble de la partie, les Marseillais méritaient de largement l’emporter tant, ils se sont créé des occasions importantes. Et on a vu un très bon Anthony Lopes à chaque fois. Même sur l’ouverture du score d’Under, d’abord Lopes fait quand même un bon arrêt. Et alors qu’on guettait le deuxième but marseillais. Leur jeu était quand même bien plus tranchant que celui des Lyonnais. Mais derrière, il y a eu beaucoup d’occasions ratées, de mauvais choix. Comme ce ballon de Clauss qu’il doit remettre plein axe. Au final, qu’il remet trop tard. Un autre tir de Clauss, plus tard, détourné par Lopes sur sa transversale. Donc, là, il y avait énormément de matière. Et puis sur un centre, une nouvelle fois, Lacazette a marqué son 20e but de la saison. C’était déjà un match nul, un peu inespéré pour les lyonnais. Et puis ce coup du sort à la dernière seconde des arrêts de jeu qui donne la victoire à l’OM. Ce qui leur permet de reprendre un point d’avance sur Lens.«