OM : « Les Marseillais? On les a bien contrôlés »

Ce vendredi soir l’OM a ouvert la 28e journée de Ligue 1 avec une défaite face au LOSC. Voici la réaction du milieu de terrain lilloise, Benjamin André.

Interrogé ce vendredi soir après sa victoire face à l’OM avec le LOSC, Benjamin André s’est exprimé sur la course au podium. Le milieu de terrain y croire mais reste prudent malgré les trois points pris face aux Marseillais .

« En première période on a été brouillons, on a voulu forcer les choses pendant qu’eux nous attendaient en contres. Ils en ont eu, mais on les a bien contrôlés. En seconde période, on était beaucoup mieux, on a eu beaucoup de situations. Ce qui est dommage c’est le but qu’on prend et les quelques situations concédées… On est bien en ce moment, mais entre le championnat et la Coupe d’Europe, il y a encore beaucoup de boulot« , explique Benjamin André au micro de Prime Vidéo après le match.

A LIRE AUSSI : OM : Payet, légende ou non? Le LOSC a tranché !

On a beau crier, dire que c’est honteux ou je ne sais quoi, la réalité c’est le terrain — Kondogbia

#LOSCOM La réaction de Geoffrey Kondogbia après la défaite de l’OM à Lille (3-1) « la saison n’est pas terminée. Il faut qu’on soit face à nos réalités » ⤵️@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias https://t.co/MJvbM1eUd2 — Karim Attab (@karimattab1) April 5, 2024

« De la déception, forcément… On voulait les 3 points. On est tombés contre une équipe qui depuis le début du championnat a montré de belles choses, explique Geoffrey Kondogbia en zone mixte. On a été face à certaines réalités. La honte? Je pense qu’il faut regarder ce que l’on fait de bien et ce que l’on fait de moins bien. Il n’y a que comme ça qu’on progressera. L’important c’est ça. Le football, c’est une succession d’erreur. C’est à nous de nous regarder dans les yeux et essayer de progresser. La réalité est là. Il faut se regarder dans la glace et travailler sur ce que l’on fait de moins bien. La saison n’est pas terminée. Tout ça, ça dépend de nous… Des éléments que l’on va y mettre. La situation est là aujourd’hui. Il faut que l’on soit face à nos réalités, que l’on puisse travailler et concrètement surtout… Savoir ce que l’on doit améliorer et ça passera que par là de toute façon. On a beau crier, dire que c’est honteux ou je ne sais quoi, la réalité c’est le terrain. Il faut être froid et regarder ce que l’on fait de moins bien pour progresser, il n’y a que ça. »