OM : Les marseillais surclassent le PSG et Lyon dans ce classement !

Alors que l’Olympique de Marseille compte désormais plus de 40 000 abonnés pour la saison, une statistique du journal L’Équipe montre que le Stade Vélodrome connaît la plus forte hausse de fréquentation de tous les autres clubs de Ligue 1 comparé à la saison dernière…

À la suite d’un mercato estival dantesque, où le président de l’OM Pablo Longoria en a profité pour rallier des arrivées sur toutes les lignes et à tous les postes, l’enthousiasme pour la nouvelle équipe marseillaise s’est très vite fait ressentir dans la campagne d’abonnement. En effet, en l’espace de dix jours seulement, le chiffre des 30 000 abonnés avait été franchi.

Une répercussion directe sur la fréquentation du Stade Vélodrome, comme le montre ce graphique réalisé par L’Équipe. On y voit l’OM connaître une hausse de 11% comparé à l’année dernière, bien plus que tous les autres clubs. À l’inverse, l’OL connaît une chute de 36% !

📊L’évolution des affluences dans 16 stades des clubs de Ligue 1 déjà présents en 2019-2020, après 9 journées. L’OM compte aujourd’hui 40 000 abonnés. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/SwhliY9Agu — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) October 15, 2021

Sampaoli propose un jeu alléchant, très tourné vers l’attaque, très droit au but — Jacques Cardoze

« Dans une ville comme Marseille qui respire le foot, on était en manque. Le mercato très attractif de Pablo Longoria a probablement ajouté à cette passion et cette envie. Jorge Sampaoli propose un jeu alléchant, très tourné vers l’attaque, très droit au but, dans l’esprit marseillais. Ils veulent des joueurs conquérants, qui ne lâchent jamais » Jacques Cardoze — Source : L’Équipe (16/10/21)