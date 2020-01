OM : Les mots (élégants) de Villas-Boas envers le coach de Granville

L’Olympique de Marseille s’est imposé trois buts à zéro face à Granville hier soir en seizièmes de finale de la Coupe de France. À l’issue du match, le coach de l’OM a tenu à mettre en avant son homologue…

André Villas-Boas a apprécié la manière dont les amateurs se sont comportés sur le terrain face à lui : avec ambition et en prenant des risques ! Le technicien portugais a tenu à le faire savoir au coach normand.

« Quand un grand entraîneur comme Villas-Boas vous dit… »

« Contre une L1, j’avais pris le parti de jouer. Quand un grand entraîneur comme Villas-Boas vous dit : »Vraiment, chapeau, d’avoir pris des risques’‘, cela reste une satisfaction malgré la défaite . On a tous vu : on prend un carton rouge, on prend un but, le match est terminé. »

Johan Gallon – Source : L’Équipe

« Je veux féliciter l’entraîneur de Granville et la manière dont son équipe a joué. Leur gardien a été très bon. Son équipe a montré beaucoup de courage, a été très ambitieuse dans le jeu, avec beaucoup de mobilité. Pour une équipe amateur, faire ça contre une équipe de Ligue 1, c’est courageux. »

André Villas-Boas – Source : L’Équipe