OM : Les mots forts d’Abardonado, son retour… Harit est motivé !

L’OM a ramené un match nul (3-3) face à à l’Ajax à l’occasion de la 1ere journée de la phase groupe de la Ligue Europa. De retour dans le onze, Amine Harit a rendu hommage à son coach Pancho Abardonado et évoqué son cas personnel.

Juste après le match Ajax – OM (3-3) le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Amine Harit a partagé les mots forts de son coach.

«Honnêtement, il n’a pas dit des choses que nous ne savions pas. Il nous a simplement rappelé que nous formions un groupe fort, que la meilleure réponse à tout ce qui se passe, c’était sur le terrain, que nous, en tant que joueurs, devions nous concentrer sur le match de ce soir avant de penser au match de dimanche. Je pense qu’aujourd’hui que tout le monde a été très concentré, et c’est important pour la suite de notre championnat et de notre parcours en Coupe d’Europe», a ainsi déclaré l’international marocain de l’Olympique de Marseille en zone mixte après le match.

Je ne suis pas encore à 100%

Harit s’est aussi confié sur son cas personnel et son retour après sa longue blessure au genou. «Je ne me suis jamais posé de questions, je sais de quoi je suis capable, je sais d’où je reviens, et mentalement, je suis encore plus fort qu’avant. Je pense avoir fait énormément d’efforts pour revenir à ce niveau-là, mais je ne m’en contente pas. Je sais que j’ai encore énormément de travail devant moi, et cela passera par l’enchaînement de très bonnes performances, précise le milieu offensif olympien en zone mixte après Ajax – OM. Physiquement, je me sens de mieux en mieux. Je reviens de loin, c’est certain. Ce n’était pas facile à gérer. Il reste du travail, je ne suis pas encore à 100%, mais c’est de bon augure pour la suite.»