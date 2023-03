OM : Les mots forts de Rongier !

L’OM est éliminé dès les quarts de finale de la coupe de France par Annecy. Après la fin du match, au micro de beIN Sports, Valentin Rongier exprime son immense déception et parle de grosse faute professionnelle.

Annecy se qualifie pour les demi finales de la coupe de France, en éliminant l’OM aux tirs au but. L’OM a ouvert le score à la 29ème minute par Veretout, mais s’est fait rejoindre puis mené au score à la 59ème minute. Mughe égalise pour l’OM à 96ème minute, mais cela n’a pas suffit.

Valentin Rongier : « C’est une grosse grosse faute professionnelle, tout en respectant cette équipe d’Annecy. Mais ce soir, on les a trop respecté… » 🎥 @beinsports_FR pic.twitter.com/47sV3RM1Le — Actu Foot (@ActuFoot_) March 1, 2023

C’est une grosse faute professionnelle

»Il faut qu’on assume maintenant. C’est une grosse faute professionnelle. On a trop respecté cette équipe d’Annecy. Ils ont joué sans complexes. On avait fait le plus dur en ouvrant le score. Après les tirs au but on le sait c’est la loterie. Mais on aurait dû gagner le match avant. On est chez nous contre une seconde division. On doit montrer notre supériorité du début à la fin. Ce que l’on a pas montré ce soir. Il faut comprendre la frustration de tout le monde ce soir. La notre mais aussi celle des supporters. On avait clairement une chance cette année pour gagner la coupe. C’est de notre faute. Quand on joue un match de coupe avec une demi à aller chercher, tout est dans la tête. » Valentin Rongier – Source : beIN Sports (1/03/2023)