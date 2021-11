OM : Les négociations sont en cours pour une prolongation?

Depuis 2019, Uber Eats est le sponsor principal de l’Olympique de Marseille. Des négociations seraient en cours pour une prolongation de contrat !

L’Olympique de Marseille a, depuis juin 2019, le même sponsor que le championnat : Uber Eats. Après un contrat de 3 ans, il est maintenant temps de renégocier avec le site de livraison de plats à domicile.

L’OM nous offre un rayonnement dans toute la France, car il y a environ 10 millions de fans de Marseille dans le pays

Pour le moment, aucun accord n’aurait été trouvé mais le General Manager de la filiale française d’Uber Eats affirme vouloir continuer son aventure avec l’OM qui leur assure une visibilité énorme et qui est « une marque à part entière. »

« Nous sommes partenaire du club phocéen et sponsor maillot de l’Olympique de Marseille depuis juin 2019 et ce jusqu’à la fin de la saison actuelle (mai 2022). Nous avons à cœur de continuer à être au plus près des fans pour les belles soirées de football qui nous attendent. Nous sommes actuellement en discussion avec le club. L’OM nous offre un rayonnement dans toute la France, car il y a environ 10 millions de fans de Marseille dans le pays. L’OM est un club iconique et historique en France et l’un des clubs préférés des Français avec plus de 10 millions de supporters, une vraie communauté et une marque à part entière » Bastien Pahus (General Manager Uber Eats France) – Source : SportBuzzBusiness (15/11/21)