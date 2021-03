OM : Les nouvelles ambitions (démesurées?) de Frank McCourt…

Ce lundi, Frank McCourt a été voir Benoît Payan à la mairie de Marseille. Ce dernier a affirmé sur RMC que le propriétaire de l’Olympique de Marseille lui a affirmé qu’il souhaitait remporter la Ligue des Champions.

Sur RMC ce lundi soir, Benoît Payan a expliqué ce que Frank McCourt lui a dit lors de leur rendez-vous à la mairie de Marseille… Le propriétaire de l’Olympique de Marseille aurait réaffirmé son attachement au club ainsi que sa volonté d’y rester encore longtemps. Il a notamment évoqué son objectif qui est d’aller gagner la Ligue des Champions.

« Frank McCourt m’a répété qu’il ne voulait pas vendre le club et a aucun prix. Il m’a dit qu’il voulait aller chercher la Champion’s League, la Coupe aux grandes oreilles » Benoît Payan – Source : RMC (01/03/21)

👉🏼La détermination des groupes a convaincu McCourt qu’il fallait agir. Dans son entourage, on reconnaît que Eyraud s’était coupé de la ville et des supporters, que l’OM avait été «déraciné». Il leur a par ailleurs confirmé que JHE n’avait plus d’influence au club. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/YAmLFk6Owc

