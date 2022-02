OM : Les pires et meilleurs tirages des Marseillais en Conference League !

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les 8e de finale de Conference League ce jeudi soir face à Qarabag à Bakou. Les Marseillais connaîtront leur prochain adversaire ce vendredi à 13h !

Après une victoire sur le score de 3-1 au Vélodrome jeudi dernier face à Qarabag, les Marseillais se sont à nouveau imposés 3-0 à Bakou ! Une victoire qui met le score à 6-1 au total et qui leur permet de filer vers les 8es de finale de la nouvelle compétition européenne.

Ce vendredi aura lieu le tirage au sort pour connaître le prochain adversaire de l’Olympique de Marseille… Avant cela, petit point sur les potentiels clubs que l’OM va pouvoir affronter lors de ces 8es de finale.

⏱ 90’ | 0️⃣ – 3️⃣ 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘́ ! L’OM se qualifie pour le prochain tour de l’@europacnfleague 💪

L’AS ROMA, l’adversaire à éviter…

Avec cette victoire en barrage, les Marseillais vont affronter un club qui aura terminé premier de sa poule en C4. Le Stade Rennais en fait partie mais à ce stade de la compétition, c’est impossible pour deux clubs issus d’un même pays de s’affronter.

L’OM pourra donc se retrouver face à AZ Alkmaar, Bâle, Copenhague, Feyenoord, La Gantoise, LASK, et l’AS Roma. Comme pour la rencontre face à Qarabag, les Marseillais recevront à l’aller et se déplaceront lors du retour. Un avantage pour les adversaires qui auront le soutien de leur public pour le match décisif.

Forcément, le pire adversaire pour les Marseillais reste l’AS Roma de José Mourinho. Le club italien est l’un des favoris de la compétition et ce serait un coup dur pour l’OM de les jouer à ce stade de la compétition. L’un des meilleurs serait LASK Linz qui est actuellement 8e du championnat autrichien et qui n’est donc pas au mieux de sa forme. Dans tous les cas, les Marseillais n’auront pas à trop se soucier des grandes distances à parcourir… Tous les clubs sont plus ou moins à proximité de la France.

Les adversaires potentiels de l’OM en 8es :

-AZ Alkmaar (PB)

-Bâle (SUI)

-Copenhague (DAN)

-Feyenoord (PB)

-La Gantoise (BEL)

-LASK Linz (AUT)

-AS Roma (ITA)